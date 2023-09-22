睡眠品質影響健康至鉅，一般提到助眠的水果會想到香蕉，但台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩表示，因他身為須值班的醫師，作息常被打亂，他現在常靠3種生活飲食方式助眠，例如平常多吃番茄、奇異果來幫助入睡。因番茄含有可幫助神經放鬆的GABA，奇異果含大量維生素C，可幫助入睡。其中，番茄富含的茄紅素還能延緩攝護腺肥大。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，根據統計，全台有近500萬人睡不好，有些人甚至必須靠醫師處方籤才能入睡，這些年來睡眠已成為現代人最常見的議題，身為醫師的他，也因工作需輪班打亂作息，年輕時睡眠時間容易調整，但隨著年紀漸長，加上家庭與事業的壓力，作息較難調整，也會有睡不好的情況。

他表示，他的助眠秘訣有3個，一為睡前30分鐘就停止使用3C產品；二為避免在睡前2~3個小時吃東西，三為平常多吃番茄、奇異果、牛奶。他說明，番茄含有GABA可以協助放鬆情緒；奇異果含有大量的維生素C，可抗氧化，也可幫助入睡；牛奶則含豐富色胺酸可以幫助情緒穩定。

此外，戴定恩曾表示，年過50歲的男性，幾乎都會有攝護腺肥大的困擾，例如頻尿、夜尿、尿完仍有殘尿感，紅番茄富含的茄紅素是最能延緩攝護腺肥大的營養素，民眾若要補充茄紅素，可透過打成番茄汁、與油脂一起攝取，以及煮熟後食用。