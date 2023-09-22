一名軍備局生產製造中心第205廠士官長，因負責承辦採購案業務，接受廠商前往高雄市的舞廳及酒店招待喝花酒22次，遭查獲依貪污罪起訴，事後遭軍方記2大過處分並列入汰除名單，他認為法院尚未判決認定是否有罪已急職務上關聯，因此提告打行政官司，高雄高等行政法院認為軍方人評會及懲處並無不妥，判決他敗訴。

根據判決書，該名士官長隸屬軍備局205廠工務中心，負責「閂鎖左導版等3項」採購案履約進度盯催，並參與某科技公司申請研發產製維修作業認試製案。

但士官長於民國108年至109年間，接受廠商22次前往酒店、舞廳等場所接受喝花酒招待，遭貪汙罪嫌起訴。事後遭到軍方記兩大過並汰除。士官長認為，在軍中記2大過就要面臨汰除，嚴重影響他服公職權及日後退休金、退養金，且尚有懲罰原因事實未明，要求撤銷原處分。

士官長答辯指出，他僅接受金額6680元，而且他事後坦承犯案犯後態度良好。而且檢方所提的採購案，是否屬於他職務內容仍有爭議，法院都尚未判決是否有職務上利害關係，仍待法院判決。

法官調查後認定，士官長在軍方內部評議會，已進行充分答辯，行政程序並無違失，而且因接受廠商招待喝花酒，被記2大過，軍方懲處並無不妥，判決他敗訴，仍可上訴。