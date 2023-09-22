「他的聲音跟你好像，不是你打來嗎？」、「電視上的投資老師就在我加入的LINE群組裡耶！」，科技發達不只讓生活便利，也讓詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防。南山人壽長期關注高齡金融剝削議題，今年攜手學界推出《高年級生防身術》防詐騙手冊，並前進雲嘉及原鄉部落舉辦實體防詐騙宣導活動，多管齊下，呼籲全民一起防堵詐騙，用實際行動守護民眾財物安全，善盡企業社會責任。

隨著詐騙案件日益猖獗，全民每天被迫活在不信任與憂慮之中。根據警政署統計，2022年全台灣民眾被詐騙金額高達近新台幣70億元，較五年前的40.4億元激增72%，因詐騙造成的財務損失不容小覷；在詐騙的手法上，統計今年前五個月，全台灣詐欺案件發生數共計達1.34萬件、較去年同期增加21%；其中又以「投資詐欺」增幅最高，較去年同期增加38%(893件)。

保險業與社會脈動緊密相連，秉持「以人為本」的核心價值，南山人壽積極洞察社會現狀、回應社會的需要。隨著詐騙案件滲入每個人的日常生活，南山人壽呼籲，民眾不僅要趁早為自己老後財務做足準備與規劃，守住「老本」更是重要關鍵，避免退休金被詐騙掏空。

「防詐練武功」講座除宣導防詐騙，也帶領現場長輩進行健康操，用行動守護長輩的身體健康與經濟安全。 （圖/南山人壽提供）

為協助民眾防堵詐騙案件，南山人壽繼2022年至嘉義縣舉辦三場「防詐練武功」高齡友善講座後，今年進一步擴大觸角，分別在9/5-6、9/21-22前進雲林縣、嘉義縣舉辦講座，共計號召超過400位高齡民眾參與，現場除運用《高年級生防身術》手冊向現場長輩宣導防詐騙觀念外，也帶領現場長輩進行健康操、提供簡單的健康檢查與諮詢，持續用實際行動守護長輩的身體健康與經濟安全。

南山人壽前進嘉義縣舉辦防詐騙講座，向長輩宣導防詐騙觀念。（圖/南山人壽提供）

同時，南山人壽今年正式啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，前進10個原鄉部落，除協助改善部落醫療資源不足與就醫不便等問題，在每一場活動中，也設置防詐騙宣導攤位，提醒部落長輩面對各類新式詐騙手法需隨時提高警覺，用實際行動溫暖守護台灣，成為推動社會正向改變的力量。

南山人壽前進嘉義縣舉辦防詐騙講座，帶領現場長輩進行健康操。（圖/南山人壽提供）

南山人壽深耕台灣一甲子，秉持「以人為本」核心價值，用心回應社會各族群的需要，努力將關懷觸角深入社會每一個角落，日前金管會公告「112年度公平待客原則評核結果」，南山人壽持續蟬聯前25%績優企業，落實金融服務業公平待客原則之作為深獲肯定；展望未來，南山人壽將持續傾聽社會各族群的需要，用「溫暖」、「活力」的精神，攜手與這片土地的每個人一起防堵詐騙、建立更具信任感的社會，迎向更美好的未來。