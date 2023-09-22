大聯盟即將結束例行賽，官網做出最後一次的先發投手實力排行榜，本季從日本職棒軟銀鷹轉戰大都會的日籍強投千賀滉大，排名從第5升至第3，被稱讚是國聯賽揚獎和新人王的強力候選人。

兩大王牌韋藍德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer）離隊，千賀滉大一肩扛起大都會先發輪值，21日即便客場出賽面對為季後賽資格一搏的馬林魚，仍繳出6局失2分的內容，連續8場比賽完成優質先發，拿下本季第12勝，暫居大都會勝投王。

官網稱讚千賀：「千賀滉大從日職跳槽，但很快就擺脫了適應期，在過去20場登板中，自責分率只有2.59，他是賽揚獎和年度最佳新秀的強力競爭者。」排在千賀滉大前頭的是史奈爾（Blake Snell）和寇爾（Gerrit Cole）。季末拉尾盤的史奈爾有望自2018年後，再度拿下賽揚獎榮譽。

大聯盟投手實力榜（括弧為上期排名）

10．巨人隊韋伯（Logan Webb，未進榜）

9．水手隊卡斯提歐（Luis Castillo，未進榜）

8．釀酒人隊伍德洛夫（Brandon Woodruff，未進榜）

7．勇士隊史崔德（Spencer Strider，4）

6．釀酒人隊派羅塔（Freddy Peralta，10）

5．雙城隊葛雷（Sonny Gray，6）

4．小熊隊史蒂爾（Justin Steele，2）

3．大都會隊千賀滉大（5）

2．洋基隊寇爾（3）

1．教士隊史奈爾（1）