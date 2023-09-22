照片由法官協會提供

國際法官協會第65屆年會兼慶祝成立70週年盛會於2023年9月16日在台北君悅飯店盛大舉行，9月21日年會落幕，國際法官協會頒贈二枚獎章感謝中華民國法官協會精心策劃本次年會，由沈方維理事長及林伊倫法官分別領取該獎章，接續由下一屆舉辦國南非法官協會理事長Neelan Karikan先生代表上台恭賀本次大會成功，並播放開普敦的介紹影片。最後由沈方維理事長將大會會旗遞交南非代表，象徵著傳承。會議圓滿結束，明年南非見。

18日沈方維理事長在開場發表致詞，提及國際法官協會已經連續70年致力於推動司法獨立、人權法治、司法改革和國際司法交流，逐漸成為具有深遠影響的國際司法組織。本協會成立於1995年，旨在促進公平正義、社會服務、人權和法治的保障。歷經24年後，再次於台北舉辦年會，具有極其重大的意義。我們衷心歡迎各位代表和隨行人員的光臨，並感謝羅馬秘書處、司法院、最高法院及外交部在籌備活動期間的大力協助。

隨後，司法院院長許宗力致詞，他引用了國際法官協會於1999年在台北年會通過的「世界法官憲章」，強調「法官的獨立性是法治社會公平正義的首要條件」。他解釋係因台灣人民的自由意志，使得這片土地成為民主和自由的樂園，每個人都享有憲法保障的基本權利。台灣堅守著審判獨立性、人權保障以及正當法律程序等司法核心價值，以適應社會變遷和多元化。台灣也因推動包括同性婚姻合法化等司法改革，在2023年經濟自由度指數（由美國智庫傳統基金會發布）、2023年IMD世界競爭力年報（由瑞士洛桑管理學院公布）以及2023年世界自由報告（由美國「自由之家」公布）中受到高度肯定。

最後，蔡英文總統致詞，感謝國際法官協會主辦此次年會，強調「世界法官憲章」所謂法官的核心功能，即確保人民享有公平審判的權利，並強調司法獨立的不可或缺性。憲章強調法官必須保持中立，以在不受社會、經濟和政治壓力的影響下履行司法職責。總統進一步解釋了台灣實施國民法官制度的背後動機，期望透過公眾和專業法官的共同參與，確保裁判的公正，增強對司法體系的信任。

總統並以柔和而堅定的語調總結，強調「人權的追求永無止境，而司法獨立絕不應被視為理所當然」，深深觸動了在場與會者，體現了台灣在經歷數十年威權統治後實現民主的不妥協態度。