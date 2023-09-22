進口蛋爭議近期連還爆，農業部長陳吉仲19日在臉書請辭獲准。對此，《台灣民意基金會》今（22）日公布最新民調，發現國人對陳吉仲處理缺蛋危機，有高達56.7%為不滿意，且從相關細項可以發現，此次民意海嘯已經不分政黨、年齡。

上述民調為本月18日20日進行，《台灣民意基金會》詢問，「農業部長陳吉仲最近（傳出想）請辭下台。一般說來，您對他近期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？ 」 結果發現 4.3%非常滿意， 16.3%還算滿意， 25.7%不太滿意， 31%一點也不滿意， 17.5%沒意見， 5.2%不知道、拒答」。

《台灣民意基金會》解釋，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成一基本上滿意陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，另有五成七不滿意；值得注意的是，非常滿意4.3%，非常不滿意31%。該報告指出，「這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的各種亂象，且陳吉仲部長臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限。」

除此之外，《台灣民意基金會》還提到，首先，從年齡層看，不分老少， 對於陳吉仲處理缺蛋危機的表現都呈現一面倒不滿意。具體地說，從 20至64歲，不滿意者都在半數以上，25到54歲青壯選民中，更有六成以上不滿意。而65歲及以上的選民中，二成三滿意，四成三不滿意，三成四不知道 。

另從政黨支持者的角度來看，對近期陳吉仲處理缺蛋危機的表現，國民黨支持者 、民眾黨支持者 、與中性選民都呈現一面倒不滿意， 民進黨支持者則是陷入看法分歧的狀態 。其中民進黨支持者三成五不滿意， 四成滿意。

《台灣民意基金會》總結，政府近期口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，是不分性別、年齡、教育程度、 職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈 ，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連綠營都有三成五不能接受。「這個由下而上、 突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨 總統與立委選情， 恐將帶來極大的衝擊和災難 。」

上述民調為《台灣民意基金會》董事長游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。且因訪談時間為9月18日到20日，恰逢陳吉仲宣布請辭，因此問卷題目在第三天調整成由原本「 農業部長陳吉仲最近傳出想請辭下台」改成「農業部長陳吉仲最近請辭下台 」。

上述民調調查對象為全國二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077 人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約為正負2.99個百分點。最後參照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。