台灣高通裁員聲浪四起，接連有員工上網發聲，一名在新竹高通待了13年的網友表示，拿了約一百萬左右的資遣費，問了一圈認識的同事才發現，似乎只有新人沒有被裁員，而面談時得到的裁員理由是薪水太高。

該名網友在Dcard論壇上發文提到，在新竹高通待了13年，因為有簽保密協議，所以有些訊息無法透露，原Po僅提到資遣費超過100萬，大約是8成去年的年薪，面談則很制式，詢問後得到的理由是薪水太高。

原Po坦言，從面談完到回家都是相當傻眼的狀態，幸好老婆沒有多問什麼，還說要不要出國散心，甚至詢問自己公司還有沒有職缺，讓原Po非常感動，網友們也鼓勵他休息一下再重新出發。

事實上，高通為了降低成本，在全球部門進行裁員，這一波重災區是上海高通的研發部門，陸媒第一財經引述高通回應表示，公司預計採取調整措施，主要手段包括裁員，但市場傳言「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法是誇大其詞。