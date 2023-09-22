南韓一線女團BLACKPINK與YG娛樂的合約已到期，四人的去留傳聞不斷，最近還爆出Lisa二度拒絕續約、僅有ROSÉ留下，對此YG娛樂回應正在協商中。Jennie近期受訪時，雖未正面回應BLACKPINK續約的話題，但透露正在籌備Solo作品，讓粉絲嗨翻。

Jennie最近登上韓版時尚雜誌《Harper’s Bazaar》封面，受訪的內容隨之曝光，被問到未來想嘗試哪種歌曲類型和概念時，Jennie回應：「我們正在做只屬於Jennie且最像本人風格的專輯。」至於若要用一個單字形容自己目前的狀態，Jennie會用法語單字「Le Départ（離開、出發、起飛之意）」，雖未明講是否續約YG娛樂，但能確定Jennie將帶著新的Solo作品與粉絲見面。

Jennie證實正在籌備Solo作品。(圖/IG@jennierubyjane)

BLACKPINK裡的每位成員都極具特色、實力，出道7年紅遍全球，上週她們結束在「BORN PINK」世界巡迴演唱會安可場，因續約動向未明朗，被外界猜測會不會是四人最後同框；據韓媒綜合報導，BLACKPINK主唱ROSÉ已與YG娛樂簽署續約合同，但其餘三位成員都要換公司，對此YG娛樂回應：「正在協商BLACKPINK續約，尚未最終確認」。