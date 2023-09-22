作家李昂日前搭捷運身體不適，尋求3位坐在博愛座的年輕人禮讓，結果沒有人願意讓座，女乘客還翻白眼，讓她氣得在臉書大罵，引發爭議。一名疑似當事女乘客還原當時情況，指李昂當下是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」，而且並未告知身體不適。由於李昂拍下3人照片PO網公審，女乘客反問「侵犯肖像權告得成嗎？」

一名女網友在《Dcard》文章留言自稱是當事女乘客，她提到李昂當天塗了桃紅色的口紅，氣色看起來比她好很多，不過李昂上車後不好好扶手把，一直站不穩。

女乘客澄清，李昂當時並不是直接走到她面前問「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語說「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我？沒有人要讓座給我？」她傻眼表示「請問我怎麼知道妳不舒服？」

由於李昂拍了照片PO網公審，女乘客反問網友們，「告侵犯肖像權告得成嗎？」

許多網友看了都傻眼，「這種問法是我也不讓，有夠硬要，反而看起來不像不舒服的人」、「這種問法到底誰不會翻白眼？大作家需要座位就請有禮貌一點好嗎」、「就覺得她的文章很片面，都沒提到自己是怎麼問的，果然是這種讓人聽了就不爽的問法。」