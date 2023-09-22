一名女網友分享，她才入住新家不到2個月，新房東就要求她搬家，說是要賣房子，讓她聽了很傻眼，也很好奇這樣是合法的嗎？不少網友表示，合法與否得回去翻當初簽的合約，如果合約中有寫到「得」提前終止租約，那就可以要求租客提前搬走，但如果沒有則應該支付違約金或給租客一些好處。

一名女網友日前在Dcard上分享，她近日剛搬離住了10年的租屋處，因為房子老舊，只要下雨就會漏水，老房東想要趁機翻修房子，便在租約到期前1個月告知她要搬家，因此她花了2周的時間瘋狂看房，好不容易找到新住處，結果才入住不到2個月，新房東就要他們搬走，理由是要賣房子。

女網友崩潰地說，她是單親的低收入戶家庭，家中經濟全靠她一人支撐，媽媽領有身心障礙手冊，且因為年輕的時候出過車禍，導致不能久站而無法工作，前陣子她們才辛苦搬好家，如今又接到這個噩耗，她實在不懂為何要賣房，當初還要出租房子？

女網友也求助廣大的網友們說，她看到網路上的資訊說，房東不能硬性要他們搬家，賣房之後頂多是房東換人而已，不知道是真的嗎？

貼文引起網友討論，「如果合約中寫『得』提前終止租約，那房東可以請你們搬；如果沒有，他不能強制你們搬，要是他還是堅持想要你們離開，他必須付違約金或提供其他好處」、「個人覺得賣房只是藉口，應該是某些情況，房東不想租你，建議還是協商是否多給時間找地方搬家」、「之前看到有人說『買賣不破租賃』，你可以往這個方向確認」。