台北市長蔣萬安24日將再度率團出訪，這回的目的地是韓國首爾，主要是為了要參加2023年世界城市高峰會市長論壇，並與首爾市政府簽訂針對青年事務的合作備忘錄。而繼出訪新加坡、上海後，這也是蔣萬安今年度第三次率團出訪。對此北市府發言人殷瑋表示，高峰會的主辦單位是新加坡與首爾，是鞏固與這兩個城市關係的好機會，同時峰會上也有機會跟各大城市的市長推動城市交流，此行別具有特別意義。

據了解，蔣萬安出訪韓國一事，早於新加坡參訪時即有風聲，但當時僅表示「安排中，不確定是否親自前往」，不過時至今日才確認要出訪。不過此行蔣萬安仍舊不改一往風格，包括出訪一事都保密到家，不僅未向外界透露，就連台北市議會議員們也都完全不知情。

對此北市府發言人殷瑋表示，在本屆高峰會市長論壇中，蔣市長將就「促進及推動創新和創造力」主題發表演說，向所有與會城市首長分享台北的模式與經驗。蔣市長也將拜會首爾市政府，與吳世勳市長見面交流，除了與高峰會的東道主交流，也將在雙方見證下，由臺北市政府研考會主委俞振華與首爾市未來青年企劃團團長簽訂青年事務合作備忘錄。

此外，蔣萬安一行也將邀請同樣參加峰會的姊妹市威靈頓Tory Whanau市長一行，進行早餐會交流。殷瑋表示，本次出訪行程安排圍繞在城市外交及青年發展兩個主軸，除了以高峰會議程為主之外，也將在行程中，與在韓就學、就業的臺灣青年進行茶敘交流，到首爾的大學路參訪文化產業，前往韓國中小企業管理處成立的TIPS town新創育成中心等單位進行新創參訪。

針對遲至今日才公布出訪消息，殷瑋則解釋，蔣萬安市長會出席這次世界城市高峰會的消息，是在七月出訪新加坡時就已經宣布，而會議的議程也在八月已經由今年的主辦城市首爾公布。高峰會的主辦單位是新加坡與首爾，是鞏固與這兩個城市關係的好機會，同時峰會上也有機會跟各大城市的市長推動城市交流，加上台北市今年跟首爾為締結姐妹市55週年，蔣萬安市長此行具有特別意義。