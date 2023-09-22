美國總統拜登今天表示，第一批美國M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車將於「下週」運抵烏克蘭；在烏軍對俄軍反攻行動進展緩慢時，這批戰車能增強烏軍實力。

法新社報導，拜登今天在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他說：「下週，首批美國M1艾布蘭戰車將在烏克蘭交付給烏方。」這是澤倫斯基自2022年2月俄羅斯侵烏以來，第2次赴美訪問。

拜登並表示，他已經「批准了下一批對烏克蘭的安全援助」。

五角大廈後來估計這批新援助價值3.25億美元（約新台幣105億元）。其中包括防空飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的彈藥、反戰車武器和砲彈。但未包括基輔一再要求的長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。

華府今年初承諾將提供基輔31輛M1艾布蘭戰車，這是美國在過去18個月允諾提供逾430億美元安全援助的一部分。M1艾布蘭戰車將會配備120毫米貧鈾穿甲彈。

美國向烏克蘭提供M1艾布蘭戰車的決定，代表美政策一大轉變，因美方國防官員曾經一再表示，由於此型戰車的複雜性，並不適合基輔部隊。