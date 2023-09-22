大眾運輸工具中博愛座設計的最初目的是為了讓老弱婦孺優先使用，但年輕人身體不舒服可以不「讓座」嗎？71歲的作家李昂昨（20）日發文指出，日前搭乘台北捷運時時身體不適，請3名坐在博愛座的年輕人讓座，但其中2名女生卻頻翻白眼、男生則表示不舒服，讓她不滿點名台北市長蔣萬安：「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？我希望您給我們一個博愛座的使用方式」。

貼文一出引起網友熱議，有網友認為，「很多人的需求不是你表面看得出來的」、「身體不舒服可以考慮搭計程車」；另外也有人表示，「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，我建議取消」、「長途，大家都累了」。

博愛座探索概念 包含「男生說他不舒服、台灣沒救了」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/19~2023/09/20）統計調查，博愛座近兩日的網路探索概念，出現李昂貼文相關字詞「年輕男生說他不舒服」。李昂表示，她日前在淡水往台北方向的捷運上，請三個坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意。「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼！」。另外探索概念還出現Dcard網友貼文內容「台灣沒救了、坐博愛座旁被嗆」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

年輕人被逼讓座全網熱議 網友：乾脆弄個老人專用車廂

最近一位網友表示，她坐博愛座旁的普通座位上，卻遇到隔壁座位乘客酸她，「年輕人都不讓位」，讓她怒批，「到底關你什麼事？」原PO近日在Dcard以「現在年輕人都不讓位，臺灣已經沒救了」發文指出，「如果有人真的需要座位那他就會開口，我不相信沒人讓座，而且也不是每個人都想要坐著，尖峰時段偶爾也會有空著的位子，人家說不定就是不想坐著到底關你什麼事？」對此，有網友表示，「支持，大家都付一樣的票錢，一般情況下憑什麼我要讓座」、「建議乾脆弄個老年人專用車廂好了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月19日至2023年09月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『博愛座』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。