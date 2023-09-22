【全程字幕】進口蛋爭議不斷今赴立院備詢 陳建仁認了「有疏失」首道歉：早成紛擾表達歉意 @ChinaTimes

行政院長陳建仁今（22日）上午到立法院針對專案進口蛋進行專案報告，會前受訪時表示，對於所有進口蛋的過程當中，難免會有所疏失，而且造成了社會的紛擾，願意在這裡向社會大眾還有所有人民表達歉意。

【LIVE直播】進口蛋流向交代不清挨轟！ 陳建仁赴立院專案報告

陳建仁說，由於禽流感疫情的蔓延和俄烏戰爭引起的原物料上漲，所以國內的雞蛋供應大幅地減少，因此政府就採取了這一個專案進口的施，目的就是要補足缺口、保障蛋農的權益，然後使得供應不虞缺乏，在這一段過程當中，政策已達到目標，顯示專案進口的政策是必要的。

陳建仁提到，由於是第一次大規模地、緊急地從國外進口，所以在所有進口的過程當中，難免會有所疏失，造成了社會的紛擾，「我願意在這裡向社會大眾還有所有人民表達我的歉意」，我們會在這裡好好聆聽社會大眾的建議，未來改善專案進口措施，讓人民安心，專案報告也會好好溝通請益，政府各方面改革精進的措施，相信蛋價會更平穩。