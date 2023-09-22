國防部今（22日）陸續偵獲32架次共機、7艘共艦出海活動，配合艦船執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，國防部也首度公開空軍偵照共軍運8反潛機的畫面。特殊的是，大埕灣是共軍在福建的大型兩棲登陸訓練基地，更是對台登陸作戰重要據點，除了遠火部隊外，國防部公布同步監控兩棲部隊，此舉也似乎對解放軍釋出「I See You」的訊息。

國防部今（22日）偵獲32架次共機、7艘共艦，持續在臺海周邊活動。(國防部提供)

國防部今（22日）表示，迄6時止，陸續偵獲共機彩虹4無人機、殲-10、殲-16、BZK-005無人機、蘇愷-30、運-9、運-8反潛機、轟-6K、空警-500等各型機共32架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南及東南空域計24架次、共艦7艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部昨（21日）晚間表示，自上午起陸續偵獲中共各型機逾20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。