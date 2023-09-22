高市羅姓夫妻日前遭樓下鄰居吳男殺害，年僅5及6歲的小兄弟也頓時失去雙親和依靠，用畫作表述心情讓人鼻酸。雖家人們也願決定將一雙稚子當「小小兒子」來養，昨天是兩夫妻頭七，羅男父親悲痛透露，孝順的兒子與媳婦早已經先為他與妻子買好塔位，沒想到卻是給夫妻倆使用，讓他感嘆造化弄人。

小兄弟爺爺昨天悲傷的說：「今天是頭七，頭七就是他們這一生，陪伴我們最後一程，過後就要邁入另個人生，陪伴他們的時間就要結束了」，他越說越難過，提及兒子已經為他們準備好塔位，沒想到最後竟然是由他們夫妻倆入住，用這種方式回花蓮，真的非常不捨，講到這裡泣不成聲。

「陪伴他們的歲月還有多久？」，小兄弟奶奶說，大家能力有限，她自己身體也不好，爺爺和外公同樣年事已高，最擔心的就是能陪他們多久，甚至擔心成為孩子們的累贅，所幸身邊親人和朋友都願意協助，但每個人都有自己人生要過，也希望孩子們是有自尊活下去，確實經濟是一大問題。許多善心人士也表達願意幫忙，因此透過社會局專戶指定捐助，協助小兄弟好好長大，不必為溫飽擔心，他們人生才剛開始。她也感謝各市府單位協助，盼能讓小兄弟逐漸恢復正常生活。

小兄弟外公則邊哭邊受訪，他說，整棟大樓都知道他的女兒和女婿為人相當好，2孩子很乖，強調絕非發出噪音被人殺害，請外界不要怪他的女兒女婿。原本以為孩子們能正常生活，未料後來就開始出狀況，反應皆令人心疼，所幸社工介入幫忙，讓他們協助慢慢走出傷痕。