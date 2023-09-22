對於到高雄市六龜區寶來幫弱勢蓋屋，國泰獅子會會長謝佑忠覺得此舉很有意義。（衡山基金會提供／林瑞益高雄傳真）

呂阿公的養女阿香姐在卡片上書寫道謝的話語，感謝善心人士們的幫忙。（衡山基金會提供／林瑞益高雄傳真）

85歲呂阿公和重度失智的太太住在高雄六龜區寶來山區，這家人的住屋年久失修，衡山基金會與高雄市國泰獅子會一起幫助呂阿公的房子，重蓋鐵皮屋頂，讓呂阿公一家人不用再擔心下雨天會漏水。呂阿公的養女阿香姐對於善心人士們幫們修繕房屋充滿感謝。

呂阿公早年務農打零工，後期照顧已重度失智及精障的太太，一年前中風臥床，外嫁並已離婚的養女阿香姐聽聞後立刻回鄉照顧年邁雙親。不過，對於破舊的房舍碰到下雨就漏水實在無能為力。

衡山基金會幹部在實地訪視後，決議幫呂阿公拆除破損的屋瓦、換上安全的鐵皮屋頂，解決了逢雨天一定漏水的問題，讓呂阿公一家住得安全舒適。

國泰獅子會會長謝佑忠說，很榮幸有這次機會可以做善，大家一起用愛搭建鐵皮屋，眾人一起參與公益，他覺得此舉很有意義，不只出錢也出力，他與家庭成員一起參與，也讓孩子們了解幫助別人的快樂。

呂阿公的養女阿香姐在離婚後回到寶來照顧阿公，她對於善心人士們幫們修繕房屋充滿感謝，她表示：「老天保佑，讓我遇到很多好的人，每一次我想要放棄的時候，就能被拉起來。」阿香姐感謝大家的幫忙，讓她覺得人間真的處處有溫暖。」