9月20日，第十七屆「湖北·武漢臺灣周」嘉賓彙聚一堂，共商合作大計，深化融合發展，助力兩岸建設湖北攜手臺灣構建新發展格局先行區。

「湖北武漢·臺灣周」在疫情結束後以「攜手踐行攜手建設先行區」爲主題。

湖北是大陸中部地區掘起的重要戰略支點、是「壹帶壹路」和長江經濟帶的重要節點、自由貿易試驗區，素有「九州通衢」、「魚米之鄉」的美譽，資源稟賦優越，人文底蘊厚重優勢。當前湖北正在突破性發展，光電子資訊、新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗等5大優勢産業，加快建設現代化産業體系。

中國國民黨副主席連勝文在致詞中表示：兩岸經濟唇齒相依，大陸經濟好，臺灣經濟才好。湖北這20年來，經濟發展迅速，成就令人印象深刻、刮目相看。更重要的是在2020年疫情爆發之後，武漢市以及湖北省人民面對病毒的侵襲，用堅忍與奮戰的態度來對抗病毒，不僅展現出中國人的堅韌和毅力，同時也爲全世界爭取對抗病毒的寶貴時間。他強調，兩岸必須要把握住臺灣周這個機會，促進雙方共贏。無論是在傳統的製造業，高新的科技産業，服務業，甚至許許多多新創産業當中，都有著許多共同合作，共同繁榮、共同發展的機會。要把握住這樣的機遇，將這次機遇當做兩岸，當做湖北臺灣一個新的起點，大家共同努力，共創繁榮，再上高峰。

中國國民黨副主席連勝文希望鄂台兩地共同努力，共同發展。（圖謝衡、何敬敬攝）

大陸湖北省委書記、省人大常委會主任王蒙徽指出：湖北建設先行區的實踐探索，必將爲廣大的兩岸企業發展注入更加強勁的動力，提供更加廣廣闊的舞臺，在深化經貿合作中共享發展機遇。

國台辦副主任潘賢掌表示：湖北省大力推進鄂臺兩地的經貿合作，持續優化營商環境。希望更多企業能搶抓機遇，投資興業，揮灑熱情，繪就融合發展湖北新篇章。

苗栗縣縣長鍾東錦指出：以務實的態度做好城市交流工作。並希望各位能常到臺灣走走，感受臺灣的熱情，體會苗栗山城的果實。

臺灣商業總會理事長許舒博則在現場直接表示：要將武漢作爲中國信託下壹個城市落腳點，在武漢設立銀行帶動所有經濟的發展。

活動期間將有60個項目簽約，主要合作在半導體、電子資訊、精密製造、現代農業、生物醫藥、文創教育等領域，與湖北構建現代産業體系高度契合。