烏克蘭9月13日11枚「風暴之影」痛擊俄羅斯黑海艦隊

烏克蘭9月20日發動空前的白晝攻擊，瞄準俄羅斯在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊（Black Sea Fleet，BSF），從蘇（Su）-24M戰術轟炸機發射了8枚「風暴之影」（Storm shadow）隱形巡弋飛彈。

然而，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）21日報導，儘管烏克蘭運用低飛黑海，以避免俄羅斯防空系統偵察，並發射3枚AGM-160微型空射誘餌（MALD）飛彈等戰術，但這次攻擊還是一敗塗地，一枚「風暴之影」也沒擊中目標。

烏克蘭原本想要複製9月13日晚，以11枚「風暴之影」痛擊亞塞凡堡，其中3枚躲過防空系統，擊中1艘俄軍潛艦和登陸艦，大獲成功的攻擊，但20日卻鎩羽而歸。

據悉20日當天，烏克蘭前線轟炸機從西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）的斯塔羅康斯坦丁諾夫（Starokonstantinov）空軍基地起飛，飛往黑海最大港口敖德薩（Odessa）和尼古拉耶夫（Nikolaev）地區邊界。其中兩架Su-24M繼續朝南往奧恰基夫（Ochakov）飛。結果烏克蘭發射的8枚「風暴之影」中，有5枚被俄羅斯「鎧甲」（Pantsir）-S1防空系統擊落，另3枚則在塞凡堡附近被擊落。

俄羅斯「克拉蘇哈」（Krasukha）-4電戰系統

而俄羅斯在13 日黑海艦隊受重創後，已汲取教訓，在赫松（Kherson）區部署了強大的「克拉蘇哈」（Krasukha）-4電戰系統，覆蓋了可能的攻擊方向和目標區。此外，俄軍還部署了能在可能目標周圍製造氣膠雲（aerosol cloud）的火砲系統。

「克拉蘇哈」-4能從雷達成像過濾目標，並阻撓射頻飛彈尋標器，至於俄軍使用氣膠雲製造彈，則能大大削弱敵方辨識目標和利用成像，以發射巡弋飛彈攻擊的能力。