歌壇天后李玟生前控訴《好聲音》節目賽制不公，沒想到反遭羞辱，引起大批網友撻伐，造成該節目母公司星空華文股價暴跌，蒸發近百億港元（約新臺幣400億），沒想到子公司燦星文化反告李玟經紀公司，未料不僅沒有拉抬股價，反倒呈現暴跌趨勢，還引發更多網友不滿。

《中國好聲音》節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司，日前公布開庭訊息，被告方為華納唱片中國（香港）有限公司，預計於2024年4月9日開庭審理，雖然狀告理由並不明確，但資深媒體人推測是想拿李玟錄製《好聲音》發生的狀況大做文章，另一方面就是想提振投資人信心，未料這系列操作未見成效，股價反倒持續下跌，像是昨(21日)每股就跌了近2港元。

上海燦星文化狀告華納唱片中國（香港）有限公司，預計明年4月9日開庭審理。（圖／微博）

星空華文股價呈現暴跌趨勢。（圖／翻攝自微博）

網友先前挖出該節目背後母公司與其負責人，是大名鼎鼎的黎瑞剛，他原先是前任上海市長韓正的主秘兼宣傳部長，棄政從商後謀劃華人傳媒集團，接著買下連年虧損的星空傳媒50.1%股權，隔年節目《好聲音》爆紅之後，廣告收入就高達3.5億元，獲益相當驚人，此外，黎瑞剛還拿下邵逸夫控股董事局的香港TVB，因此有著「大陸梅鐸」的封號。