女星楊繡惠向來個性直率，時常在社群開直播與粉絲互動，吸引許多網友關注。日前她在直播中分享自己性事不合的經驗，表示遇到一個「甜不辣大小」的男生，過程中讓她頻頻疑惑：「他有在動作，但我沒有感覺。」

楊繡惠日前在直播中透露自己的性經驗，表示自己曾和一任男友交往3個多月，覺得時機成熟了，卻在發生關係時發現對方的生殖器太小，甚至懷疑對方「進來了沒」，但她看到對方有動作，「應該是進來了，但我沒有感覺」，讓她開玩笑說：「到底是我房間太大，還是他的工具太小。」

楊繡惠為了確認自己的感覺沒錯，事後故意用手揮了對方一下，結果讓她直言：「我第一次遇到一個男生，一條好像甜不辣」；此話一出，引來身旁工作人員紛紛討論，她表示當時的心情非常驚嚇，於是隨便找了藉口趕緊逃離現場。

直播片段曝光，馬上吸引大批網友留言：「姐的尺度真的太大了」、「怎麼可以這麼好笑啦」、「這比喻真的只有繡惠姐才敢講」，至於性事不合也讓一些網友引起共鳴，「同感+1」、「遇到了真的會嚇到一下」。