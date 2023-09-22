進口蛋「混」蛋、標示不食、效期等食安風波未歇，還爆出廠商係配合中央畜產會要求，要產地標示台灣，雖然陳吉仲請辭農業部長，不過國民黨立委賴士葆指出，請辭不代表沒事，且監察院必須徹查，廠商承擔責任，失職官員難辭其咎，否則廠商背負不實標示的法律責任，農業部和畜產會該當何罪？法律上殺人有罪，教唆殺人難道沒有罪嗎？

賴士葆在臉書發文說，陳吉仲應該慶幸自己即時辭職，躲過後來更大的風暴，否則被打臉自己說要用「專業釐清抹黑」，如果還在任將無言以對，因為事實證明沒有人抹黑，而是沒有專業素養的農業部把自己打敗了，且敗得很難看。

他指出，台中市查獲兩家廠商涉嫌假冒產地被移送檢調，廠商發聲明指稱畜產會要他們將產地貼上「台灣」的標示，現在廠商要背負法律責任，那農業部和畜產會該當何罪？試問法律上殺人有罪，教唆殺人難道沒有罪嗎？

賴士葆表示，蔡政府的官員讓民眾長知識，從過去的「轉型正義」、「校正回歸」、到現在的雞蛋「實質轉型VS非認屬實質轉型」。農業部畜產會明知雞蛋從巴西進口，卻指示廠商標示台灣，根本就是不實標示的偽造證明，卻狡辯雞蛋經過洗選打成液蛋包裝就是實質轉型。而且是廠商覺得不妥，再三反映，經過食藥署認定為非改變食品本質，「非認屬實質轉型」，農業部才要廠商改回標示原產地，不再用產地台灣來矇騙消費者。農業部握有這麼大的權力，卻連基本的專業都談不上，真的該汗顏啊！

賴士葆指出，農業部對畜產會標示認知的錯謬致歉，只是錯標的混蛋已進入學生營養午餐，也讓知名廠商做成蛋糕銷售，還有其他的蛋加工品都進入民眾肚腹。中秋節的月餅、蛋糕業者人人自危，很多進口蛋要銷毀，影響消費者的購買意願，很多食品行及社福月餅滯銷，這些損失難以估算。

賴士葆強調，農業部和畜產會好像一丘之貉，檢調約談廠商，別忘記始作俑者，廠商承擔責任，然而是失職的官員難辭其咎。農業部只有致歉了事，就太沒有公理正義了。如今擺在眼前的事實證明農業部沒有專業素養，缺乏管控能力，這是道地的人禍引起食安風暴。陳吉仲道歉卻不承認有錯。賴清德讚美陳吉仲「辛苦了」，應該是指農業部1450替政府擦脂抹粉、撒幣補貼或是忙著為雞蛋實質轉型與非認屬實質轉型太辛苦吧！