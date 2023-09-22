Manuel Margot walks it off for the Rays! pic.twitter.com/9wHsetBdt6 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 21, 2023

天使確定無法進入今年季後賽，對於勝負已經無欲無求，22日前往美東交手光芒，儘管天使兩度取得領先，投手群始終沒辦法控制局面，遭光芒9下擊出再見安打，終場以3比4吞敗。

本來要為天使先發的安德森（Tyler Anderson），因為膝蓋不適延後登板，臨時接替上陣的坎寧（Griffin Canning）有效壓制光芒打線，雖然用109球只投5局，效率並不是太好，但其中送出7次三振，只丟掉2分責失，天使也在6局上打下超前分，幫助坎寧獲得勝投資格。

比賽後段光芒打線甦醒，6局下半馬格特（Manuel Margot）敲出左外野車布邊二壘安打，讓二壘跑者足以跑回本壘得分，1分差的比賽維持9局下半，天使派上從季中開始狀況不佳的終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez），一上來就被光芒打者連續敲出2支安打搶占得點圈，帕雷德斯（Isaac Paredes）先打回追平分，馬格特再擊出右外野落點巧妙的再見安打，幫助光芒完成逆轉，艾斯特維茲吞下本季第4場救援失敗。

馬格特此戰4打數出現2支安打，帶回2分打點，自15日從傷兵名單回歸後，馬格特還沒有缺陣任何一場比賽，在這期間打擊率高達3成33，敲出4支二壘安打，攻擊指數0.860。光芒拿下這一勝後，戰績持續緊咬金鶯，距離龍頭只有2場勝差。