重慶一名17歲的王姓女高職生控訴，參加學校安排的建教合作實習，沒想到竟然是到了美容院去幫男客人保養前列腺，還要幫男客人洗澡，這樣的狀況引發大陸全國關注，如今當地教育單位接獲通報後，將成立工作小組來調查此事，不讓學生權益受到傷害，學生家長也報警提告。

據陸媒《澎湃新聞》報導，今年7月暑假重慶市的開洲區多名高職生參加建教實習合作，一名王姓女高職生被學校安排進一間美容院實習，更簽訂三方協議書，保證自己的實習工作與時間。沒想到進去後竟然發現工作是幫男顧客按摩，甚至還要洗澡跟按摩陰部進行前列腺保養。

這讓她嚇壞表示「洗澡時，男顧客都是赤裸的並穿紙內褲，雖然不用給他們洗生殖器。但按摩的時候，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養。」，她表示按摩過程中有時會碰到男顧客的生殖器，這也讓她非常難以接受。

她先向班主任反應，沒想到得到必須接男顧客的說法，甚至美容院經理還表示，協議中並沒有說不得對異性進行身體護理，最後女高職生再向班主任反應，「他們非要你們接男客，就給廖老師（實習帶隊老師）反應」。

但最終老師們不了了之，她也怕影響到畢業問題，只好繼續回店裡幫男客人洗澡，到了今年9月王生的父母才發現問題，並選擇報警提告，沒想到該美容院卻聘請律師要對學生們反控誣告。

如今事件爆發後受到關注，開州區教委主任李曉海21日表示，區教委已經關注到報導內容，非常感謝媒體的監督支持以及對未成年學生權益的關注。區教委對此事高度重視，目前已成立工作專班在對此事進行調查核實，「我們會以事實為依據，以法律為準繩，認真地對待此事，最終把這件事處理好。」，該怎麼處理就怎麼處理。