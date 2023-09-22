陸美關係不佳，外界看好印度、越南等國是陸美貿易戰的贏家，美國正積極輔導這兩國成為美國半導體供應鏈的成員，根據《雅加達時報》報導，印尼也想成為美國半導體供應鏈的盟友，經濟學人智庫學者則呼籲印尼，如果想發展半導體應該吸引包括台灣、日本、南韓以及荷蘭等國的業者設廠。

報導指出，在越南揮軍晶片產業後，印尼身為東協成員也想納入美國半導體供應鏈框架中。該國總統佐科威（Joko Widodo）9月初召開東協峰會，向美國副總統賀錦麗表達有意願發展半導體產業，並強調印尼已準備好成為美國半導體供應鏈的盟友。

此外，傳出印尼也開始制定二氧化矽產業發展藍圖，以其作為涉足晶片產業的起點。據悉該份藍圖將檢視印尼的資源、相關業者、現有和必要的製造技術、政策、人力資本、國內外市場潛力等。

經濟學人智庫分析師Laveena Iyer表示，外國投資者對印尼新興晶片行業的興趣濃厚，像是德國大廠英飛凌就在印尼開展業務。Laveena Iyer建議，有鑑於半導體供應鏈分散，建議印尼應吸引台灣、南韓、日本和荷蘭業者參與該國的晶片產業發展計畫。