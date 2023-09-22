各地檢署今年詐欺案量暴增，檢察官改革團體呼籲增補人力，法務部昨天深夜表示，爭取檢察官員額，並由高檢署橫向聯繫盼能緩解案量，選舉查察期間暫停辦案期限管考。

劍青檢改指出，今年起各地檢署詐欺案、新收案數量暴增，遠高於同期，拖垮檢察官辦案業務，又因明年初為113年總統副總統及立法委員二合一選舉，各地檢署9月起啟動選舉查察，分區派員督責轄區，在已經沉重的壓力下再添一筆。

劍青檢改表示，統計台北地檢署今年1月至8月份累計新收「偵」字案有4萬2900件，較去年同期3萬7132件增加15.6％，許多檢察官每月新收案數破百。

此外，台中地檢署自去年7月至今年6月新收「偵」案73萬3759件，較前一年同期62萬2757件增加17.5％。其中，詐欺案增加37％，每名檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

劍青檢改指出，新北地檢署去年9月至今年8月新收「偵」字案破10萬件，已高達10萬6044件，較前一年同期增加28.6％。其中，詐欺案增加60％。在如此沉重負擔下，各檢察官仍肩負年底賄選偵查的額外勤務，實已不堪負荷。

法務部昨天深夜透過新聞稿表示，積極向行政院爭取檢察機關員額，並提出「因應司法改革中程人力補充計畫」；另外，透過遴選律師、檢察事務官擔任檢察官，及借調軍法官辦理檢察事務官業務，多元充實檢方辦案人力。

新聞稿指出，就劍青檢改指詐欺案件數量遽增等，將責由台灣高等檢察署與警政署、經濟部、通傳會、數位部及金管會等機關，進行橫向聯繫，並由高檢署促請警政署落實洗錢防制法之告誡程序，以期洗錢防制新制上路能緩解案量。

法務部表示，為使檢察官辦理明年選舉查察工作，已於今年9月19日通函各檢察機關，自今年11月1日起至明年2月15日止，暫停實施「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」的各項檢察官辦案期限管考，藉此減輕工作負荷。

另外，因應打詐業務，法務部提出檢察官助理機制併行，預計進用100名檢察官助理，目前各地檢署均開始招聘，法務部表示，近期將召開「檢察官助理法制化研商會議」，持續增加檢察官輔助人力、疏減案源。（編輯：郭諭儒）1120922