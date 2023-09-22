烏克蘭總統澤倫斯基今天贏得美國總統拜登慷慨支持和提供防空武器的承諾，但他也警告，如果共和黨籍國會議員削減美國軍援，俄羅斯恐怕最終還是會戰勝烏克蘭。

法新社報導，身穿招牌軍綠衣的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與國會議員齊聚一堂，之後在五角大廈和白宮停留，拜登在白宮與儀隊相迎。

澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室告訴拜登：「我們非常感謝美國提供援助來對抗俄羅斯恐怖活動，真正的恐怖活動。」

澤倫斯基與拜登坐在美國前總統華盛頓（George Washington）和林肯（Abraham Lincoln）的肖像畫下方，看著準備好的提詞卡發表談話，澤倫斯基也感謝美國國會的「大力支持」。

拜登讚揚烏克蘭人民在反擊俄羅斯入侵時展現「巨大勇氣」，並說「美國人民決意要我們盡一切努力確保世界與你們站在一起」。他說：「我們支持公正、永久的和平，尊重烏克蘭主權和領土完整。」

這是澤倫斯基在戰時二度訪問華府，但面臨的政治形勢比他去年12月抵達華府受到英雄式歡迎時的局面要棘手得多。

雖然白宮宣布將提供「重要的防空能力」，但沒有協議提供澤倫斯基企盼的遠程飛彈。

而在美國國會，共和黨和民主黨領袖陷入一場激烈的開支戰，如果無法就開支法案達成共識，可能會導致美國政府停擺，也會波及對烏克蘭的240億美元援助計畫。

共和黨內的極右派勢力愈來愈堅定地認為應該停止援助，國會到目前為止已批准約1000億美元援助，包括430億美元武器。

力挺拜登親烏政策的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，澤倫斯基告訴他，「如果我們得不到援助，我們就會輸掉戰爭」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，儘管美國政治分歧大，他仍相信「兩黨都會強力支持繼續援助烏克蘭」。但他表示，拜登暫時拒絕提供烏方所要求的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，此言對澤倫斯基來說是個打擊。這種飛彈射程較遠，可達300公里。

澤倫斯基在國會山莊時，共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）格外謹慎以待。美國對烏克蘭的支出問題在共和黨內爭論不休，而麥卡錫一直難以平息黨內口水戰。

部分共和黨人認為，這筆錢更該花在美國邊境安全上，同時也對烏克蘭的反攻步伐和腐敗問題抱持疑慮，擔憂錢會被浪費掉。

這個趨勢也影響到參議院中一些通常更親烏的共和黨人，參議員馬歇爾（Roger Marshall）表示，國會不應該「向澤倫斯基再發一張空白支票」，6名參議員發出聯名信宣告「真是夠了」，要求適可而止。