陳世偉表示，2024年為利率反轉年，雖然降息落點延至下半年，搭配美國第四季舉行總統大選，預估從現在起到2024上半年，全球股債市受到高利率、高殖利率，甚至高油價等三重變數交互影響，不論股、債市都將處於高波動狀態。

陳世偉預估，雖然2024上半年投資市場維持高波動表現，但著眼下半年，全球景氣有機會重返成長動能，搭配Fed降息政策雙管齊下，全球股市亦有機會再現成長榮景，建議投資人現階段除單押某一類型資產，或偏好佈局某一種投資主題商品外，不妨趁現在全球股債市處於震盪階段，可以選擇全球多重資產基金，在明年全球市場風險/機會並存階段，透過基金主動操作來分散資產過度集中風險；同時，多重資產基金使用主動管理機制(主要包括追求成長型資產、兼顧收益型資產及風險控管等)，也能更快速因應整體金融市場變化，搶佔股債市最佳投資機會，達到基金隨漲抗跌的投資成效。

展望第四季債市表現， 陳世偉預估現階段由於Fed定調維持高利率，美公債殖利率仍然高掛，加上美中關係緊張局勢，與俄烏戰爭等地緣政治因素交雜，下次11月Fed維持升息1碼的基調不變，現階段透過全球多重資產基金佈局，可以鎖定優質投資等級債等，先把握住高息收益；至於股市方面，華爾街上修美股Q3企業獲利展望，對2024年企業獲利亦樂觀預期，陳世偉認為，科技產業庫存有望於2024上半年落底，製造業景氣動能預估將於2024下半年恢復成長，加上明年11月美國總統大選，政策利多出籠拉抬，不妨現在趁市場震盪回檔，是入手全球多重資產基金，掌握股債中長期輪動向上的好時機。