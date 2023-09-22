大陸央媒《經濟日報》22日頭版刊出中國國家統計局副局長盛來運專文〈中國經濟高品質發展大勢沒有變〉，強調大陸經濟「形」有波動，「勢」仍向好，穩定增長有支撐；當前物價漲幅低位運行是結構性、階段性，不會陷入通貨緊縮；當前就業壓力主要是結構性的，總體就業形勢有望保持穩定；有力應對外部風險挑戰，貿易大國地位依然穩固；高品質發展穩步推進，有力支撐經濟持續健康發展。

盛來運指出，從潛在增長率、生產與需求動力支撐等多角度看，大陸國民經濟保持恢復態勢，總體恢復向好有支撐。

一是從潛在增長率看，中國經濟穩定增長有內在支撐。二是從生產供給看，服務業恢復對經濟增長貢獻明顯。三是從市場需求看，消費是經濟穩定增長的「壓艙石」。四是從國際經驗看，中國經濟仍處於增長潛力持續釋放階段。

盛來運表示，今年以來，市場價格走低，引發關於通貨緊縮的擔憂。事實上，當前物價漲幅回落主要是結構性、階段性的，中國經濟恢復向好、貨幣供應合理充裕，與經濟學意義上的通縮具有明顯區別。隨著經濟穩定恢復，需求帶動增強，以及拉低價格的短期因素影響消退，下階段物價有望逐步回升。

一是物價回落呈現明顯的結構性特徵，核心CPI基本穩定。二是綜合市場供求、貨幣條件和通脹預期看，物價不會持續下行。三是從經濟基本面和宏觀政策等看，中國不會出現日本式長期通縮。四是後期物價有望逐步企穩回升。

盛來運分析，當前中國就業結構性矛盾比較凸出，大專院校畢業生等青年就業難和企業招聘難並存，一方面畢業生規模創歷史新高；另一方面技術工人短缺問題凸出，高技能人才的求人倍率保持在2以上。但同時要看到，今年以來經濟持續恢復，帶動企業用工需求擴大，勞動力市場趨於活躍，農村外出務工勞動力明顯增加，就業形勢總體改善，城鎮調查失業率下降。8月大陸全國城鎮調查失業率為5.2％，比上月和上年同期均低0.1個百分點。1月份—8月份，全國城鎮新增就業924萬人，同比增加26萬人。7月末，脫貧人口務工規模3274萬人，超過3000萬人的目標任務。下階段盡管面臨壓力，但就業形勢保持穩定仍有較多有利條件。

一是經濟規模擴大帶來就業增加。二是產業結構升級擴大就業容量。三是政策紅利釋放助力就業空間拓展。

盛來運認為，近年來，美國等西方國家加快推進產業鏈供應鏈本土化、近岸化、盟友化和去風險化，令中國產業鏈及對外貿易遭受衝擊，加劇了各方面對中國經貿形勢的擔憂。總的來看，盡管面臨一定挑戰和壓力，但中國世界工廠地位難以撼動，對外貿易發展仍具較強韌勁和光明前景。

一是中國在全球出口占比較為穩定。二是中國在全球產業鏈的重要地位沒有改變。三是中國與重點區域產業鏈聯結不斷增強。

盛來運強調，中國經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段，分析研判經濟形勢，既要看「量」的擴張，更要看「質」的提升。近年來，各方面保持戰略定力，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持高品質發展方向不動搖，堅持調結構、促轉型不鬆勁，中國經濟發展不僅在推進量的合理增長上取得新成效，更在質的有效提升上實現新進展，為經濟行穩致遠提供了有力支撐。

一是創新驅動力不斷增強。二是城鄉區域協調發展潛力巨大。三是綠色轉型蓄力新發展。四是高水準開放拓展新空間。五是民生改善與經濟發展互促共進。

盛來運表示，綜上所述，盡管國際環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟發展面臨新的挑戰，但中國經濟增長、就業、物價、國際收支狀況總體穩定，高品質發展扎實推進，經濟向好發展有堅實支撐。當前中國正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，對於經濟恢復中遇到的問題，要客觀認識、全面分析，看到這些是前進中的問題、發展中的問題，完全能夠在推動經濟持續穩定恢復中逐步克服和解決。