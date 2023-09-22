國民黨總統參選人侯友宜訪美期間在華府拜會傳統基金會，亞洲研究中心研究員孔明尚會後出面受訪，有媒體詢問是否認為台灣是世界最危險的地方，孔明尚個人表示不認同，卻遭綠媒解讀成「打臉侯友宜」，孔明尚在個人Ｘ（推特）上澄清這種解讀就是「假新聞」，「侯市長從來沒說過這句話。」

傳統基金會後的採訪出現各自解讀的混亂現象，有名記者提問孔明尚是否認為台灣真的是全世界最危險的地方？孔明尚說他不這麼認為。不過這樣的問答卻在部分綠媒上變成「台灣是否真如侯友宜所說是世界最危險地方？」而孔明尚表述不這麼認為的答案，被綠媒解讀為「打臉侯友宜」。

然而實際上該名記者原提問就隻字未提到侯友宜有說這句話，而是針對外媒如此形容台灣，這樣的形容詞也在台灣政壇發酵而發問，問題中從未說侯友宜曾講過這樣的話。

孔明尚本人也出面澄清，他說這是他個人的客觀答覆，而不是針對侯友宜的兩岸觀點的評論，「侯友宜所說」這幾個字是某些媒體後來加上的，「屬於假新聞」。

孔明尚補充，「台灣最危險」這個觀念是英國《經濟學人》雜誌寫的而不是侯友宜講的，據他所知，「侯市長從來沒說過這句話，至少我們在座談上他絕對沒有說。」

孔明尚強調，他認為台灣很安全，但來自大陸的威脅確實非常大，除了侯友宜以外，他也跟其他候選人和他們的團隊討論過台海問題，他所接觸的每一位候選人，包括侯友宜在內，都很清楚來自大陸的威脅有多大，每位候選人都有應對這些威脅的戰略，至於哪一個候選人的戰略對台灣最有利，這是台灣民眾投票前要考慮的問題。