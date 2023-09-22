國防部近日公布共機動態，首度提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發關注。國防部長邱國正今天表示，「最近敵情真的是蠻異常的」，目前這個狀況共軍已經做很久，都在國軍掌握之中。（張鎧乙攝）

國防部昨(21日)晚間公布共機動態，首度提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發關注。國防部長邱國正今（22日）在立法院受訪時指出，沒有特別動態，「最近敵情蠻異常」，初步研判到9月共軍是做聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等，我們在掌握中。

邱國正指出，國防部平常除監控外，會適切發布（訊息），假如發布太多，會搞得很嚴重，如果沒有發布，等待人家發布後國軍再發布，會被質疑好像在遮蔽什麼，國防部尊崇實情實報原則，至於為什麼共軍有這些動作，國軍有自己的研析，而目前這個狀況共軍已經做很久了，初步研判到9月共軍是做聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等，我們在掌握中，沒有刻意隱瞞，或者有什麼含意，國防部只有把握事實陳述的原則。

另對於國軍沒有偵蒐雷達的傳言，邱國正回應，怎麼會沒有偵蒐雷達？我們情報獲得有很多方法，除自己有能力以外，「我們一直有交流，但我們不依賴」，也沒有一拿到資料就先提供給別人，前陣子有人說拿第一手資料後好像給哪個友軍，但情報本來交流、是即時、共同看到，特別跟大家報告「不要講有疑惑國軍能力怎樣、來源如何」，這我特別利用今天跟大家說明。