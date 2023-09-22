所以，央行對明年經濟成長相對樂觀的預期，來自內需的民間消費和民間投資：

一、民間投資恢復正成長：半導體相關供應鏈業者持續投資先進製程，且明年出口展望回溫，本年製造業遞延投資將於明年逐步落實；廠商為達成淨零排放目標與因應碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)，可望加快綠能與節能減碳設備等投資步調；政府持續強化經濟成長韌性，鞏固產業競爭優勢，如透過「產業創新條例」誘發居國際供應鏈關鍵地位公司持續投資台灣，「晶創計畫」打造台灣成為IC設計重鎮，並擴編科技預算、積極改善基礎建設與投資環境等有利因素，將挹注明年民間投資動能，央行預測明年民間投資成長3.43%。

二、民間消費溫和成長：基本工資調高、軍公教員工調薪與綜所稅之每人基本生活費調升，可望挹注民眾可支配所得增加，且民眾跨境旅遊需求不墜，有助帶動民間消費成長。惟預期今年廠商獲利衰退，恐降低明年獎金及股利發放意願，並考量今年比較基期墊高，央行預測明年民間消費成長率為2.55%。