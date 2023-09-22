林之晨表示，新一代iPhone15新機功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro 晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，台灣大提供多元服務，獨家代理熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW 雲端遊戲，串流影音MyVideo、Disney+，果粉透過iPhone15，可以獲得更好娛樂體驗。

近年台灣總體手機市場持續減速，林之晨表示，台灣大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10%，加上獨門專案mo幣多、Disney+、好速成雙與OP響樂生活用戶，占智慧型手機用戶比重超過22%，雙重帶動之下，8月份5G用戶數年成長達35%。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

林東閔說，從台灣大預購情形觀察，iPhone 15網路預購量增7成、實體通路反應熱烈，開賣後預估應有逾7成用戶申辦1,399元以上高資費專案，隨著手機單價上漲，手機業將更仰賴電信補貼銷售，用戶搭配高資費專案購機，將持續為ARPU挹注成長動能。看好iPhone 15系列銷售量較iPhone 14系列成長至少1成，同時，預估iPhone 15上市將帶動5G用戶數較8月增加約2成。

林之晨也宣布，台灣大正式宣布邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任myfone代言人，客戶服務也全面進化，myfone門市同仁升級科技顧問，提供用戶專業諮詢與優質服務，輕鬆享受科技娛樂生活。台灣大這回端出總價值近300萬元豪禮，包含「環遊世界五大洲雙人遊」，至於首賣日則提供超過10萬元的排隊禮。