台北地檢署

北市張姓男子今年3、4月間，自稱是「露鳥俠」連續撥打60多通無聲電話騷擾1名陌生女子，女子不堪其擾，憤而提告，台北地檢署調查時，張男辯稱他只是「回撥」，並沒有騷擾對方，但檢察官不採信，依違反《跟騷法》起 訴張男，並認為張男騷擾行為惡劣，且犯後態度不佳，請求法院量處有期徒刑4月。

起訴指出，張男與被害女子素昧平生，張男先於今年3月10日下午3時至4時，以其手機撥通女子手機，張男在女子接通後故意不出聲、或她一接通即掛斷，甚至以自稱「露鳥俠」，詢問女子是否在錄影？是否缺錢？還說「我去找你就好了啊」，共計撥打17通電話。

女子因接獲莫名騷擾電話，驚恐萬分，一再說「你不需要來找我」、「我不需要」，要求對方勿再來電，但張男不為所動，當天晚間又密集撥打17通無聲、一接即掛的電話。

3月20日晚間張男又撥打8通無聲電話，還打電話至女子家裡電話故意不出聲；3月21日、22日、4月7日、4月10日張男又分別撥打5通、1通、6通、17通無聲電話騷擾，最後張男還撥打給女子罵她「白目」後即掛斷電話。

女子不堪其擾報警，警方查出是張男所為，將張男送辦。檢察官調查時，調閱張男的照片供被害女子指認雙方是否有恩怨，但被害女子說她根本不認識張男，雙方並無恩怨，不清楚為何張男要騷擾她。

張男則辯稱，他只是「回撥」電話，沒有騷擾她，但檢察官認為，張男撥打電話故意不出聲，甚至還打到女子家裡，不採信張男說法，由於張男不願說明騷擾原因及動機，檢察官認為張男騷擾行為已嚴重影響被害人日常生活，且犯後態度不佳，具體求處有期徒刑4月。