老婦人獨自整理環境，卻不慎掉落水溝中。（洪靖宜攝）

高雄1名7旬老婦人因近期因登革熱嚴重，獨自外出整理環境，不慎掉進附近水溝中，她用微弱的聲音喊著：「救命」，但附近人煙稀少，不知道跌落多久後，才被人發現，趕緊通知119，所幸她人意識清楚，但右大腿骨折，人無法動彈，趕緊送醫治療。

今早約9點多，1名黃姓老翁行經大寮區民揚路附近時，卻突然聽到有人喊著：「救命」，但聲音相當微弱，四處探望卻看不到人，他覺得一定有異狀，立刻於附近開始搜索，找尋聲音來源，最後竟在路邊水溝中發現1名老婦人倒在那，已經無法動彈，趕緊撥打119。

家屬接獲通知後趕到現場，救護人員也趕緊將在水溝中的老婦人救上來，所幸人意識清楚，但右大腿骨折，緊急送醫治療。據了解，年約70歲的潘老婦人是因近期登革熱嚴重，因此獨自先來附近整理環境，待廠商將廢棄棧板載走，未料不明原因掉進水溝中，但因為附近人煙稀少，跌落水溝中又難以被發見，所幸最後順利被救起。