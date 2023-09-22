一名陸生分享，來台交換才知道的8個錯誤的台灣生活資訊，包括台灣人很愛吃辣條、在台灣買不到常用的衛生棉、兩岸審美不同、台灣沒有洗臉巾、購物平台不好用、衛生紙很薄很難用、食物太清淡和台灣物價高等，引起網友熱烈討論。

一名大陸女網友在社交平台「小紅書」上分享，她是來台灣交換的陸生，抵達台灣以後才發現，來台前獲得了很多錯誤的生活資訊，導致她打包了一堆不需要的東西，因此想藉由自己交換的經驗分享給大家，台灣生活的實際狀況與網路謠言的落差。

女網友表示，不知道為何在大陸許多朋友謠傳台灣人超愛吃辣條，但跟台灣學伴聊過才知道喜歡吃辣條的人是少數。再來就是有很多人說在台灣會買不到常用的衛生棉，但台灣的衛生棉款式多，大陸常見的品牌都有，有時候只是翻譯的名字不太一樣，因此沒必要扛一行李箱的衛生棉到台灣。

女網友指出，她曾聽朋友說兩岸審美不同，到台灣可能要花錢買新的衣服，但她來了發現根本就差不多，不是日系就是韓系，要不然就是歐美辣妹的風格，而且大陸有的國際連鎖大牌，在台灣同樣也有，所以不用太擔心；另外就是很多人愛用的洗臉巾，一堆人說台灣沒賣，但其實藥妝店都有。

女網友也說，曾來台交換的陸生曾說，台灣的購物平台沒很好用且衛生紙也很糟，她實測購物平台發現有點難用，但不至於到很差。而台灣的衛生紙不太好用，她則心有戚戚焉，因為有些品牌的衛生紙真的薄到不行，讓她無法理解這是要賣給誰用，不過也是有好用的品牌。

女網友表示，有些大陸朋友說台灣食物太清淡，她覺得這有點見仁見智，因為她有重慶和新疆的朋友認為，台灣食物加辣椒醬以後超辣，但也有人認為真的很清淡，不過她和來自上海的室友們都覺得台灣食物好吃，而且這裡的肉是真的肉，不是調理包的合成肉，她們每次去吃牛肉捲都會發出讚嘆，感覺台灣是還沒被料理包統治的淨土。

女網友也說，有些來台交換的陸生前輩說，台灣的物價頗高，但她認為還好，因為她來自上海，到台灣以後覺得物價其實差不多，只不過住宿費真的偏貴，因為她在台灣的宿舍比在上海還要貴，但是條件差很多，交通則是因為有月票制度所以很便宜，但是計程車會比較貴一點。

貼文掀起熱烈討論，不少台灣網友留言表示，真的不喜歡辣條，也有人解釋為什麼衛生紙超級薄，因為有些是做成可以直接丟馬桶，比較好分解的，其實很方便，因為廁所的垃圾桶不再老是臭臭的。