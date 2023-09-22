近日因作家李昂發文，讓博愛座是否該廢除的議題被吵得沸沸揚揚，過去旅居日本多年的譚艾珍女兒歐陽靖今(21日)稍早發文，表示若搭日本的大眾交通工具，會發現更多老人站著，不是日本年輕人不懂禮貌，而是那些老人認為自己夠硬朗，搭車不坐下也沒關係，也有老人膝蓋不好，如果短程坐下又站立更辛苦，所以寧願站著，網友則點出台日民眾觀念大不同，說到底都是因為日本人習慣「不打擾別人」。

歐陽靖稍早發文，認為腿痠、年紀都不該是坐博愛座的理由，她認為真正該坐博愛座的人是「如果不坐下會有危險性的人」，每次博愛座話題被翻出，常有人質疑是否日本更不常讓座給老人，她認為其實是日本老人通常覺得自己身體健康，如果不坐下也不會造成危險，因此拒絕被讓座。

話鋒一轉，歐陽靖說，其實台日博愛座的觀念差異還有一點，就是在日本電車上通常會要求坐博愛座的人，或坐在附近的人要關手機電源，不是因為坐博愛座的人怕吵，其實是需要坐博愛座的人可能動過心臟手術，而「有些手機的電磁波會影響到心律控制儀器」。

至於台灣的博愛座標準，歐陽靖指出「一切都是自律，一切端看自己是否在乎別人的眼光⋯也就是羞恥心」，她曾因跑過馬拉松覺得腳痠想坐，但因愛面子硬著頭皮站到家，每人標準不一，見此，網友回：「謝謝您分享心律控制器的知識！這個觀念真的好重要！」、「沒錯…去日本讓座…長輩卻一直要我坐下～後來才從朋友那得知…日本長輩會讓座給小朋友，但自己會對於能夠不需要座位而自傲」、「筆記： 博愛座不是給人『休息』的，是留給『不坐下會有危險』的人」、「很喜歡這種『不造成他人麻煩』的態度，而台灣大多都是倚老賣老或是喜歡擁有特權的心態，從官員、學校到家庭，都是這種現象」、「所言極是！我曾在日本的火車上要讓座給很老的老者，結果被拒絕欵！原來日本人覺得被讓座是有損顏面的事」，歐陽靖回應：「 真的！很多日本老人是這個觀念，坐博愛座代表他不健康」。