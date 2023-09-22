基隆市今日凌晨發生一起火燒車事件，1名26歲女子在車上想不開，卻引起火燒車，火勢猛烈，女子父親見狀緊急將女兒拉出車外，毫髮無傷。警消後續出動人車灌救，撲滅火勢後但整輛車被燒到只剩車架。詢後，女子坦承想不開而引發火勢，被依《公共危險罪》送辦。

消防局表示，今天凌晨0時許獲報，民眾指稱中正區調和街路邊發生火燒車事故。警消獲報後隨即派遣八斗子等分隊7車13人趕往救援。現場發現，整輛車已燒成一團火球，駕駛自行逃出，警消人員緊急佈水線灌救，約20多分鐘控制火勢，由於火勢猛烈，車子被燒到剩下車架。

同時，警方也派員到場釐清案情，女子供稱，因心情不好產生尋短念頭，卻不慎引發火勢導致火燒車。警方隨即將她帶返所製作筆錄，全案依《公共危險罪》送辦。

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