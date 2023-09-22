台灣民意基金會今公布最新民調，對前農業部長陳吉仲近期處理缺蛋危機表現，五成七不滿意；且呈現全面性反彈，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，相當程度超越政黨支持的界線，民進黨支持者都有三成五不能接受。此由下而上、突如其來的風暴之強，已超出所有人的想像，對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。

游盈隆說，進一步分析顯示，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度，就一般公共政策而言相當罕見。

民調提問，「農業部長陳吉仲最近(傳出想)請辭下台。一般說來，您對他近 期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」結果發現，4.3％非常滿意，16.3％還 算滿意，25.7％不太滿意，31％一點也不滿意，17.5％沒意見，5.2％不知道、拒 答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成一基本上滿意陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，五成七不滿意；游盈隆說，非常滿意 4.3％，非常不滿意 31％。這項發現傳達了一個清楚的訊息就是，國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策帶來的各種亂象，而陳吉仲臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限。

他說，不分老少，對陳吉仲處理缺蛋危機的表現，呈現一面倒不滿意。 20 至 64 歲，不滿意者都在半數以上；25-54 歲 青壯選民中，更有六成以上不滿意。65 歲及以上選民中，二成三滿意，四成三 不滿意，三成四不知道。

從教育背景看，除了小學及以下教育程度者外，也都呈現一面倒不滿意，而且教育程度越高，不滿意比例越 高。

大學及以上教育程度者中，六成四不滿意，一成八滿意；專科教育程度者中，七成七不滿意，一成四滿意；高中／高職教育程度者中，五成七不滿意，二成二滿意；初中／國中教育程度者中，四成二不滿意，二成九滿 意；小學及以下教育程度者中，二成四不滿意，二成四滿意，五成二不知道。

各行各業也皆呈現一面倒不滿意，包括農民在內。具體地講，自營商／企業主七成一不滿意， 一成七滿意；高階白領人員七成六不滿意，一成五滿意；基層白領人員五成五不滿意，一成九滿意；軍公教人員五成不滿意，三成一滿意；勞工五成一不滿意，二成三滿意；農民四成不滿意，二成一滿意；學生五成一不 滿意，一成二滿意；家庭主婦五成不滿意，二成五滿意；退休人員四成五不滿意，二成六滿意；無業／待業者六成不滿意，一成一滿意。

從政黨支持看，國民黨支持者、民眾黨支持者、與中性選民都呈現一面倒不滿意，民進黨支持者則是陷入看法分歧的狀態。

民進黨支持者三成五不滿意，四成滿意；國民黨七成九不滿意，8.9％滿意；民眾黨八成五不滿意，5.5％滿 意；時代力量四成不滿意，三成四滿意；台灣基進二成八不 滿意，四成八滿意；中性選民四成五不滿意，一成四滿意。

從全國各縣市角度看，6 都 16 縣市皆呈現一面倒不滿意，包括民進黨大本營台南市、高雄市。台北市選民六成五不滿意，一成七滿意；新北市六成不滿意，一成九滿意；桃園市六成一不滿意，二成五滿意；台中市六成四不滿意， 二成滿意；台南市五成三不滿意，一成八滿意；高雄市六成不滿意，二成四滿意；其他 16 縣市選民，四成八不滿意，二成二滿意。

本次調查訪問期間2023 年 9 月 18-20 日，對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔 70％，手機佔 30％。有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機 324 人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。