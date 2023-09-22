●英國央行周四宣布維持基準利率不變，仍為5.25%。此為該央行自2021年11月啟動升息周期以來首次暫停，未跟進歐洲央行上周進一步升息的步伐。

●美國勞工部周四公布，上周（截至9月16日）初領失業給付人數周減2萬人，為20.1萬人，遠少於市場預期的22.5萬人，並創下今年 1月以來新低。截至9月9日當周，續領失業金人數周減2.1萬人，為166.2萬人，少於市場預期的169.2萬人。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率升至7.19%，為連續第六周維持在7%以上。

●聯準會表明今年還將升息一次，同時縮小了預期在明年調降利率的幅度，凸顯出因通膨僵固，其利率需要「升更高、高更久」的鷹派立場。周四美元指數一度上漲0.51%至105.74，創下3月8日以來新高，惟隨後獲利了結賣壓湧現，尾盤倒跌0.047%，仍接近6個月高點。

市場觀望周五日本央行公布的貨幣政策決議。在日銀立場可能轉趨鷹派的預期下，日圓急升0.69%，收復148兌一美元大關。分析師普遍預期日本央行將在明年結束量化寬鬆（QE）措施。投銀Jefferies全球外匯主管 Brad Bechtel表示，今天不太可能看到日本央行宣布升息，但可能聽到一些暗示即將升息的信號。

美國10年期指標公債殖利率飆升逾13個基點，報4.492%，創下2007年11月以來新高。對利率走向更敏感的2年期債息升至5.202%，創下2006年來新高。

●受美元與美國公債上揚打擊，周四紐約期金跌1.4%，收在每盎司1,939.60美元。

●市場擔心聯準會再次升息將不利於經濟與需求前景，周四紐約期油由升轉跌，終場跌3美分或0.03%，報每桶89.63美元，盤中一度升至90.98美元。倫敦布蘭特期油收跌23美分或0.24%，報每桶93.3美元。