含糖飲料喝多不只變胖，還會讓人失明。日前，大陸河南省一名35歲男子上班時突然失明，同事趕緊將他送醫，才發現男子有糖尿病，加上愛喝含糖飲料，導致視網膜剝離，經手術後，男子左眼恢復視力，但右眼已經完全失明。

根據陸媒《都市報導》，大陸河南省鄭州市一名35歲男子，日前上班到一半，突然眼睛一片黑，同事急忙攙扶他到醫院就診，結果醫師表示，男子是因為糖尿病導致的視網膜病變，已經惡化到玻璃體出血、視網膜剝離玻璃，導致雙眼看不見。

進一步檢查後更發現，他的血糖高達18mmoll/L，相當於台灣的324 mg/dl，屬於極嚴重的糖尿病。醫生推測，可能是男子有糖尿病高風險基因，再加上他長期喝含糖飲料，才導致視網膜病病變。追問下才知道，原來男子平常不喝水，都是把含糖飲料當水喝，仗著自己年輕，沒想過會罹患糖尿病，更從未檢查過血糖，才會發生此憾事。

經過送醫搶救之後，醫師進行「左眼微創視網膜玻璃體手術」，目前男子的左眼已恢復正常，但右眼卻永久性失明了。

根據嘉義長庚醫院， 糖尿病會使微細血管產生病變，引起視網膜缺氧，除了造成視網膜水腫、出血、滲出液外，還會誘發視網膜新生血管形成。此種不正常增生的血管極易破裂、出血，甚至引起視網膜剝離，最後導致失明。