2023年7、8月期統一發票即將在下周一(25日)開獎。不過，根據財政部統計，2023年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼「29268886」，還有8張未領，還沒兌發票的民眾趕快兌領，以免與「好運」擦身而過。

其中，台北市有4張，包含在全家北投區行勝店花費122元購買民生用品；其次，在萬華區的阿宗麵線消費120元；南港區繳交瓦斯費442元；以及大安區外送費58元。

桃園市1張，在大園區機場的第一航廈購物800元；台中市1張，在梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買零食、冰品和布丁，花費85元。

台南市1張在北區大潤發裡的日藥本舖購物820元；以及高雄市也有1張，在燕巢區的中油加柴油301元。

200萬特獎中獎號碼「12912565」還有5張未領。

台北市1張博來客購物268元；桃園市有1張，在八德區7-ELEVEN振裕門市花20元的鮮食；台中市也有1張，在西屯區7-ELEVEN銷售櫃位晨間廚房消費64元。

嘉義市1張，在東區TEA'S原味購買飲料45元；以及高雄市1張，在三民區北回木瓜牛奶購買飲料105元。

財政部表示，5、6月期中獎統一發票領取時間僅到11月6日，所以民眾記得在其間前兌領。