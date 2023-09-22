不少有能力的人會散發出霸氣、強勢的氣場，內心卻善良純樸，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、射手座、雙子座及牡羊座外表鋒芒畢露，不過攻擊性不強，內心相當善良，熟識後就會發現他們樸實無華的一面。

▍獅子座

獅子座脾氣硬，眼裡容不下一粒沙，對事情非常挑剔，只要不觸碰他們的底線，一切都好商量；不過即使不小心得罪了獅子，只要不是原則問題，事情過去了依然可以是好朋友。熟識獅子的人會發現他們其實很善良，不會做出傷害別人的事。

▍射手座

射手座喜歡自由，總是我行我素，有時候不太顧慮他人的感受，不過其實內心非常柔軟，有很多大道理。射手看似不羈，但會做好份內的事，睿智的他們常做出一些決定，都讓身旁的人心服口服。

▍雙子座

雙子座伶牙俐齒、嘴上不饒人，總能把他人反駁得啞口無言，不過熟悉的人都知道，他們從來不會逃避自己的錯誤。雙子外表看似刁蠻無理，實際相處卻非常貼心，顯露出純樸的一面。

▍牡羊座

牡羊座心直口快，喜歡把醜話說在前頭，野心大且目標明確，不怕別人發現他們內心想法。牡羊不玩陰謀詭計，任何事都用實力證明，對待朋友非常真誠，身邊熟悉的人就會了解牡羊其實沒那麼強勢。