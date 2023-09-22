一名男子提告主張，他的男性友人與他的妻子，將車子停台北市區路邊在車內發生性行為，向友人求償400萬元，台北地方法院依據行車紀錄器內容，內容有人妻喘氣、呻吟之聲及親密對話，認定友人與人妻有性行為，判賠人夫40萬元。可上訴。

人夫提告主張，妻子因接送子女而結識一名男子，他是也是自己的友人，但他卻在2021年5月19日下午，在台北市中山區某巷，不顧車輛仍停放於熙來攘往之路邊，於車上發生性行為，他頓遭妻子及朋友背叛，心中倍感悲憤、鬱悶，該男子須賠償他400萬元。

台北地院依行車紀錄器錄影內容發現，該名男子與人妻車內之對話：「我要看屁股，翻面」、「就是你要做愛才會飽，打炮不會飽。」、「你叫我名字的時候是HIGH的時候嗎？還是HIGH完了之後？」、「遇到你就是要把內褲脫掉」等語。

且車內持續有人妻喘氣、呻吟之聲，2下車後，該男子也有手置於人妻腰間、將頭依偎在她胸前等親密肢體接觸，法官認為他與人妻確實在車上為露骨對話並發生性行為，且有逾越一般男女正常往來之行為，判賠人夫40萬元。