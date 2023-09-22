財政部表示，自2011年1、2月期起每期統一發票開出特別獎，獎金1000萬，中獎號碼1組。

經排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至今年的3、4月期，累計74期可兌領特別獎之發票共996張。

根據財政部所製作千萬特別中獎人地圖中顯示，在千萬大獎中獎人當中，連江縣1張都沒有開出；而金門縣也僅開出1張。

而在22縣市中，台北市還是開出最多的千萬大獎212張、其次是新北市185張、台中市居於第三110張。