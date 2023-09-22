彰化縣福興鄉沿海路與縣道144線路口，昨天發生1起死亡車禍，大貨車與疑似闖紅燈的機車發生碰撞後還滑行約10餘公尺，並在路面留下1道火線，騎車的7旬李姓老翁送醫不治，車禍原因由警方調查中。

警方指出，這起事故發生在昨天下午1點42分，事故地點在福興鄉沿海路與縣道144線（南岸）路口。

當時73歲的李姓老翁騎機車由沿海路南往北直行，並在行經沿海路與縣道144線（南岸）路口時，疑似闖紅燈，並與由52歲周姓男子駕駛的大貨車發生碰撞。

從曝光的撞擊畫面可看到，機車與大貨車在路口碰撞後，機車騎士隨即滾落到大貨車旁，安全帽被撞飛，機車則被捲進大貨車車底，磨出火花，而大貨車在碰撞後又再往前滑行，並一路留下1道火線，畫面驚悚。

鹿港消防分隊當時獲報隨即派遣2輛消防車及1輛救護車到場，到場時發現有1部機車卡在1輛大貨車車底，並有起火的狀況，同時也發現1名老翁不明原因倒臥路中，救護人員現場評估老翁狀況時，發現其已沒有明顯的呼吸、心跳及意識等生命跡象，現場予以急救，並立即送醫搶救。

鹿港消防分隊小隊長陳建志表示，因車禍發生地點車流量頗大且快速，當時除了救人，還得救火，很感謝當時有熱心民眾協助安全警戒維護，令人感動。

機車騎士李姓老翁雖經送醫，仍傷重不治。警方調查發現大貨車駕駛周男的酒測值為零，周男未受傷。