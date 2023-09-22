台北地檢署

北市張姓女子去年底確診新冠肺炎，依規定須在家中隔離，但她卻違反規定外出，警方查獲後將張女送辦。台北地檢署調查時，張女淚訴因父母身體狀況欠佳，她不得己只好返回老家照顧父母，檢察官感念她的孝心，並考量她沒有前科，且坦承犯行，決定不追究其刑責，給予職權不起訴。

警方調查，張女去年12月28日，因確診新冠肺炎，接獲台北市衛生局送隔離通知書簡訊，要求她須在12月28日至今年1月2日止，在住處居家隔離。

但張女仍於去年12月29日下午，擅自離開住處外出，警方因接獲張女違反規定擅離的訊息，派員前往張女住處查訪，果然發現張女不在家，認為張女違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，將張女送辦。

檢察官調查時，張女坦承確實違反居隔規定，擅自外出，她一度情緒激動，哽咽地說她外出是回老家照顧父母，不是故意要違反規定。

檢察官考量她並沒有前科，犯後坦承犯行，態度良好，外出是為了返家照顧父母，審酌《刑法》第57條規定，給予職權不起訴。