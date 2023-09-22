陳思羽。（中時資料照）

亞運桌球項目22日展開，由女子團體賽打頭陣，中華女團首戰碰上馬爾地夫沒有遭遇困難，直取3點拿下本屆賽會首場勝利。

中華女團本屆賽會分在C組，和馬爾地夫、北韓同組，爭取分組第一直接進入8強的門票，這次團體賽的5點都是單打，中華隊派上鄭怡靜、陳思羽和李昱諄，鄭怡靜被安排在第1、第4點，陳思羽負責第2、第5點，李昱諄排在第3點。

賽前鄭怡靜傳出腳部有些不舒服的狀況，不過面對實力有段落差的馬爾地夫對手納齊姆（Aishath Rafa Nazim）仍游刃有餘，鄭怡靜只花了14分鐘，以11比3、11比3及11比1勝出，拿下中華女團第一點。第二點出賽的陳思羽同樣沒給對手太多機會，直落3以11比1、11比4和11比6擊退伊斯梅爾（Laisa Fathuhulla Ismail），幫助中華隊率先取得聽牌。

首次代表中華隊出征亞運的李昱諄，展現初生之犢不畏虎氣勢，3局下來只讓馬爾地夫對手尼瑪爾（Fathimath Jumana Nimal）得到10分，中華隊連取3點，收下本屆亞運首場勝利，中華隊下一戰對手將是北韓，於22日下午4點出賽。其他組別交戰狀況，A組中國大陸女團由陳夢、王曼昱及陳幸同聯手出擊，同樣以3比0擊退澳門；B組日本女團在第2點第2局時，一度遭到蒙古逼出局點，15歲的張本美和仍挺住壓力未讓出一局，3比0收拾蒙古：以田志希為首的D組韓國女團，最終也以3比0打退巴基斯坦。