台南市七股區居民自救會今天動員數十人到場力挺市府、議會，要求堅守台61線以西禁審太陽光電案的「底線」。（洪榮志攝）

台南市山上區森霸回饋金自救會前來市議會陳情爭取權益。（洪榮志攝）

台南市議會定期會開議第一天，會場前出現3個陳抗團體，全都與電力有關，讓議會一樓前熱鬧滾滾。養殖達人連俊堯因申請「漁電共生」養殖場牴觸市議會決議損失慘重，今天率員陳情；反對台61以西光電開發的七股區居民自救會，也到場護衛原決議；至於山上區森霸回饋金自救會亦插花爭取權益。

據了解，2020年4月30日台南市議會決議，在《台南巿太陽光電自治條例》通過前，巿府應嚴格禁止審查台61線以西任何太陽能板設置申請案，此舉除導致不少有意申請者被勸退，市府農業局尊重議會決議，至今也沒有核准任何一件台61線以西的漁電共生案。

4年多前，連俊堯在東山區興建室內養殖場投入漁電共生有成後，日前相中將軍區沿海一塊土地，規畫發展漁電共生的蟹苗養殖事業。他獨資購地、興建，自稱砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪的室內養殖場，但申請過程卻因土地位處台61線以西卡關。

連俊堯不滿議會的決議，今天率員前來議會遞交陳情書，要求：市府應依法行政；保障合法業者、強力取締違規業者；立法權不得過度干預行政權；行政機關及地方自治法不得大於中央法規；議會應辦理聯合會勘，就個案討論、不得以偏概全；不合時宜、不能體會民情之法規應適時修正等6大訴求。陪同陳情的議員王宣貿也認為，發展綠能光電是中央政府既定政策，但光電有地面型、屋頂型，如果沒有區分就全面禁止申設，恐怕也不好。

不過，連男此舉卻引發七股區居民自救會的不滿，今天也動員數十人到場力挺市府、議會，要求堅守台61線以西禁審太陽光電案的「底線」，並指少數業者為自身利益提出違背地方民意的申請案，導致對立再起，實不可取，呼籲各主管機關應嚴守市長黃偉哲的承諾，不要陷市長於背信罵名。

森霸回饋金自救會則陳情指出，森霸天燃氣電廠二期明年6月即將運轉營利，但不僅將擴大汙染，一、二廠共用20多年的舊管線也讓居民不安，建廠回饋金更不知道在那裡？要求電廠需替居民保險及補助每人每年1次健康檢查，並認養豐德社區第3鄰且設置及認養綠化公園。