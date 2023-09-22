蘋果推出全新iPhone 15系列，9月15日沒在台灣蘋果官網預購到的果粉，官網現在又瞬間釋出iPhone 15 Pro系列現貨，顏色方面主要以藍色鈦金屬為主。

《中時新聞網》實測，蘋果官網有少量iPhone 15現貨釋出，其中以6.1吋的iPhone 15 Pro系列最多，至於顏色方面，目前藍色鈦金屬、黑色鈦金屬、白色鈦金屬以及黑色鈦金屬都有現貨，容量則以256GB、512GB和1TB最多，現在下訂的話，最快下周一9月25日可以到蘋果台北101直營店取貨。

至於6.1吋的iPhone 15，目前粉紅色缺貨，其他顏色藍色、黃色、綠色、黑色都可以下訂，最快可以今天或9月24日到台北101或A13直營店取貨。

6.7吋的iPhone 15 Plus，目前藍色和粉紅色缺貨，其他顏色容量256GB和512GB有機會下周二9月26日拿到現貨。